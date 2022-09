“Una politica in ascolto”

con Irene Manzi all’Asilo Ricci

ELEZIONI - La capolista Pd alla Camera organizza un incontro sabato alle 17,30 a Macerata: «Una modalità diversa del rapporto di partecipazione necessario per la buona politica, dare centralità agli esponenti della società civile che interverranno come protagonisti principali»

“Una politica in ascolto” è il titolo dell’incontro-dialogo organizzato da Irene Manzi, capolista del Pd per la Camera nelle Marche, per sabato alle 17,30 all’Asilo Ricci di Macerata.

«Si tratta – spiega il Pd – di un incontro-dialogo che vuole inaugurare una modalità diversa del rapporto di partecipazione necessario per la buona politica, dare centralità agli esponenti della società civile che interverranno come protagonisti principali al fine di offrire alla candidata esperienze e criticità su cui poter lavorare essendo riferimento per le esigenze reali del territorio». Parteciperanno Silvia Benigni (associazione Genitori&Figli), Matteo Cedrone (studente), Angela Cossiri (docente universitaria), Grazia Di Petta (docente), Daniela Ghergo (sindaca di Fabriano) e Sabrina Settimi (imprenditrice). Le conclusioni saranno affidate a Irene Manzi.

