Acquaroli: «Un successo storico

per il centrodestra nelle Marche»

Parcaroli: «Ora risposte ai cittadini»

POLITICHE - Il governatore esulta per il risultato di FdI: «Le elezioni politiche non sono del tutto sovrapponibili a quelle regionali ma cresce la consapevolezza della bontà dell'azione finora svolta». Il sindaco di Macerata (Lega): «Importante che il centrodestra abbia avuto in Parlamento i numeri per poter governare, ora non ci sono alibi»

26 Settembre 2022 - Ore 20:17 - caricamento letture

Diverse le provenienze politiche, ma identica la soddisfazione nel valutare positivamente l’esito delle appena archiviate elezioni politiche: a commentare la scelta fatta nei seggi dai marchigiani sono il governatore della Regione Marche Francesco Acquaroli e il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli.

Il governatore delle Marche Francesco Acquaroli: «La coalizione di centrodestra nelle Marche ha ottenuto un risultato di portata storica. Il dato elettorale evidenzia in modo netto ed inequivocabile anche l’apprezzamento e la fiducia per il lavoro iniziato nel 2020, che ora si potenzia con una folta rappresentanza in Parlamento». Un successo di coalizione ma, soprattutto, firmato da Fratelli d’Italia: «Proseguiamo nel nostro lavoro nella certezza che le attività impostate e messe in campo saranno sempre più palesi e chiare a tutti».

Infine un messaggio anche sul fronte del rimpasto regionale, forzato, per effetto dell’elezione di diversi assessori (e di una consigliera): «Le elezioni politiche non sono del tutto sovrapponibili a quelle regionali, ma l’indicazione che emerge ci rafforza nella consapevolezza di quanto stiamo costruendo».

La riflessione del sindaco di Macerata Sandro Parcaroli. eletto in quota Lega: «Sono soddisfatto per la vittoria del centrodestra in queste elezioni politiche, certo lo sono un po’ di meno per il risultato della Lega, è però importante che il centrodestra abbia avuto in Parlamento i numeri per poter governare ed ora non ci sono alibi, dobbiamo governare bene per dare le risposte che i cittadini attendono rispetto ai diversi problemi che ci sono».

(L. Pat.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA