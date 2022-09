Anche al Senato il centrodestra ha vinto

in tutti i Comuni del Maceratese, tranne uno

ELEZIONI - Solo a Poggio San Vicino si è imposto il centrosinistra. Nella piccola Bolognola la candidata eletta Elena Leonardi ha raggiunto il 78,16%, nelle città più grandi ha superato sempre ampiamente il 40%

26 Settembre 2022 - Ore 11:34

di Luca Patrassi

Seggio blindato doveva essere e così è stato per il centrodestra che con la neo-senatrice portorecanatese Elena Leonardi, coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia, ha avuto il 49% nel collegio uninominale Marche Sud del Senato che univa le province di Macerata, Fermo ed Ascoli. Risultati in linea con i numeri alla Camera (leggi l’articolo).

In provincia di Macerata Leonardi ha vinto quasi ovunque, unica eccezione Poggio San Vicino dove la partita si è chiusa con il 40% al centrosinistra e il 38% al centrodestra. Percentuali al top nella piccola Bolognola (78.16%), Montecavallo (78.43%), Ripe San Ginesio (65%) Castelsantangelo (63%), Cessapalombo (66%), Valfornace (63%), Cingoli, Visso e San Ginesio (62%), Pieve Torina (65.30%), Monte San Giusto e Ussita (61). Per il centrosinistra picchi negativi a Poggio San Vicino (9%), Bolognola (10.34%), Monte San Giusto (16.31%) e positivi a Camerino (29.99%), Cinque Stelle al 17.41% a Gagliole, al 17% a Montecosaro, al 13.24% a Civitanova, 14.33% a Esanatoglia, picchi negativi a Monte San Martino , Montecassiano (8%) Loro Piceno e a Monte San Giusto con il 9%.

Tra le città più grandi Civitanova assegna il 49.27% al centrodestra guidato da Elena Leonardi (Fdi al 30.65%, Lega al 9.26%, Forza Italia al 8.99%, Noi Moderati a 0.61%), il 22.80% al centrosinistra (Pd 17.01%, Verdi e Sinistra 2.98%, +Europa 2.29%, Impegno Civico 0.39%). M5S 13.24%, lista Calenda 7.21%, lista Paragone 2.54%, Unione Popolare 1.20%, Italia Sovrana 1.51%, Pci 1.02%, Vita 1.09%, Alternativa per l’Italia 0.36% .

Macerata accorda il 44.07% al centrodestra guidato da Elena Leonardi (Fdi al 30.22%, Lega al 7.49%, Forza Italia al 4.99%, Noi Moderati a 1.71%), il 27.24% al centrosinistra (Pd 19.95%, Verdi e Sinistra 3.90%, +Europa 2.80%, Impegno Civico 0.47%). M5S 11.58%, lista Calenda 9.32%, lista Paragone 2.80%, Unione Popolare 1.57%, Italia Sovrana 1.33%, Pci 0.92%, Vita 0.63%, Alternativa per l’Italia 0.54%.

Porto Recanati esprime il 46.29% al centrodestra guidato da Elena Leonardi (Fdi al 31.33%, Lega al 7.85%, Forza Italia al 6.26%, Noi Moderati a 1.30%), il 23.68% al centrosinistra (Pd 18.37%, Verdi e Sinistra 3.09%, +Europa 2.06%, Impegno Civico 0.38%). M5S 14.58%, lista Calenda 7.43%, lista Paragone 3.15%, Unione Popolare 1.09%, Italia Sovrana 1.75%, Pci 0.85%, Vita 0.85%, Alternativa per l’Italia 0.33%. Potenza Picena esprime il 47.08% al centrodestra guidato da Elena Leonardi (Fdi al 32.57%, Lega al 7.34%, Forza Italia al 7.29%, Noi Moderati a 0.50%), il 24.96% al centrosinistra (Pd 18.66%, Verdi e Sinistra 3.16%, +Europa 2.59%, Impegno Civico 0.34%). M5S 14.58%, lista Calenda 5.89%, lista Paragone 2.86%, Unione Popolare 1.43%, Italia Sovrana 1.43%, Pci 1.07%, Vita 1.33%, Alternativa per l’Italia 0.58%.. A Recanati è andato il 44.69% al centrodestra (Fdi al 30.66%, Lega al 7.18%, Forza Italia al 5.73%, Noi Moderati a 1.38%), il 23.88% al centrosinistra (Pd 16.85%, Verdi e Sinistra 3.58%, +Europa 2.80%, Impegno Civico 0.61%). M5S 14.09%, lista Calenda 8.42%, lista Paragone 2.77%, Unione Popolare 2.22%, Italia Sovrana 1.54%, Pci 0.92%, Vita 1.04%, Alternativa per l’Italia 0.44%. Tolentino: il 44.44% al centrodestra (Fdi al 29.13%, Lega al 7.67%, Forza Italia al 6.83%, Noi Moderati a 1.33%), il 24.86% al centrosinistra (Pd 18.75%, Verdi e Sinistra 3.20%, +Europa 2.54%, Impegno Civico 0.49%). M5S 14.10%, lista Calenda 8.52%, lista Paragone 3.14%, Unione Popolare 1.10%, Italia Sovrana 1.61%, Pci 1.35%, Vita 0.57%, Alternativa per l’Italia 0.32%.

