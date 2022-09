«Con Borroni sempre andati d’accordo

Il centrodestra unito funziona»

Ciarapica cerca di calmare le acque

CIVITANOVA - Il sindaco dopo le parole del consigliere regionale di FdI, che ieri aveva chiesto di tener conto dell'ottimo risultato ottenuto alle elezioni anche a livello locale: «Non ho letto le sue dichiarazioni come una richiesta di posti». La soddisfazione del coordinatore cittadino Paolo Giannoni: «Nella nostra città il miglior risultato regionale per Forza Italia. Un punto di partenza per sviluppare ancor di più l’attività amministrativa»

27 Settembre 2022 - Ore 17:56 - caricamento letture

di Laura Boccanera

«Il risultato di Fdi è straordinario e questo va riconosciuto, la vittoria è figlia della stessa impostazione che abbiamo usato anche noi due mesi fa radunando tutte le anime del centrodestra. Poi queste sono elezioni politiche, le comunali sono un’altra cosa, ma siamo sempre andati d’accordo, abbiamo sempre trovato un’accordo su tutto e non abbiamo alcun problema a riconoscere il successo di Fratelli d’Italia».

Il sindaco Fabrizio Ciarapica risponde alle parole del consigliere regionale Pierpaolo Borroni che ieri, a vittoria ancora calda, aveva chiesto che anche a livello comunale si tenesse conto del risultato superiore addirittura al dato nazionale. Una richiesta, sembrava, piuttosto esplicita di tenere nella dovuta considerazione i rappresentanti locali del partito per quelle caselle di potere ancora scoperte.

«Io non ho letto le sue dichiarazioni come una richiesta di posti – aggiunge Ciarapica a Cm – il dato di Fratelli d’Italia è straordinario e lo riconosco e gongolo io stesso per quello di Forza Italia con lo stesso entusiasmo dal momento che anche il mio partito ha ottenuto a Civitanova la percentuale più alta di preferenze fra i comuni superiori a 5000 abitanti. Il centrodestra unito è un modello che funziona, lo abbiamo visto a livello locale e ora è così anche a livello nazionale. E’ la stessa impostazione che abbiamo usato per le elezioni amministrative, poi certo che all’interno del centrodestra ci sono anime diverse e percentuali diverse che vanno tenute in considerazione anche sulla base di un principio democratico, ma questo lo abbiamo sempre fatto e sempre continueremo a farlo. Molti degli eletti sono amici, penso a Guido Castelli o a Giorgia Latini e credo che la loro elezione sia un orgoglio e un’opportunità per far contare sempre di più Civitanova. Per cui non ho letto le dichiarazioni di Borroni come una richiesta. Dalle elezioni amministrative sono passati 3 mesi e per ciò che ancora dobbiamo fare non vedo ostacoli o problemi. Siamo sempre andati d’accordo e ci siamo sempre messi d’accordo e lo faremo anche per i prossimi 5 anni».

***

«Tra i grandi comuni delle Marche Civitanova ottiene il miglior risultato regionale per Forza Italia». A sottolinearlo è Paolo Giannoni, coordinatore cittadini di Forza Italia. «A distanza di pochi mesi dalla vittoria delle elezioni comunali,l’analisi dei dati delle politiche ci riempie di soddisfazione ed entusiasmo – commenta Giannoni – se vediamo i dati nazionali Forza Italia ha ottenuto circa l’8,3 per cento di preferenze. A livello regionale siamo attorno al 6,5 per cento mentre a livello provinciale sul 7,5. A Civitanova invece il partito ha ottenuto ben il 9 per cento al Senato e il 9,5 per cento alla Camera superando di quasi tre punti la media regionale».

«A giugno avevamo ottenuto 1283 preferenze – continua Giannoni – mentre ora superiamo le 1800. Sono dei dati estremamente positivi che proiettano il nostro partito come seconda forza cittadina di maggioranza. Quello che invece ci preoccupa è la scarsa affluenza alle urne che ha interessato gli elettori marchigiani così come in generale quelli di tutto il Paese».

«Questi dati per noi non sono un punto di arrivo ma un punto di partenza per sviluppare ancor di più l’attività amministrativa iniziata pochi mesi fa – conclude Giannoni – Vogliamo anche fare i complimenti al nostro vicesindaco Claudio Morresi la cui candidatura ha sicuramente rafforzato il sostegno cittadino al partito. Infine, siamo molto felici per l’elezione alla Camera del nostro Commissario Regionale Francesco Battistoni candidato nel collegio uninominale di Ascoli-Fermo per il centrodestra, sicuri che rimarrà sempre molto vicino alla nostra città».

© RIPRODUZIONE RISERVATA