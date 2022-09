Convocato il Consiglio comunale

Nessuna delibera in discussione

Solo interrogazioni e ordini del giorno

MACERATA - Tra gli argomenti da discutere nell'assise cittadina figurano un'interrogazione sulla pace in Ucraina e l'individuazione in ospedale di spazi per gli animali domestici

2 Settembre 2022

di Luca Patrassi

Convocata dal presidente del Consiglio Francesco Luciani per il 12 settembre la prossima seduta dell’assise comunale, la prima dopo la pausa estiva. Verrebbe da scrivere che si riparte da dove si era rimasti, nel senso che l’ordine del giorno contiene esclusivamente interrogazioni, interpellanze ed ordini de giorno: nessun atto amministrativo che rimandi a delibere di giunta da far passare al vaglio del Consiglio comunale.

Vero è che la legge di riforma delle autonomie amministrative ha ridotto di molto da decenni le competenze del Consiglio aumentando quelle dei dirigenti, ma è anche vero che fare un Consiglio comunale senza delibere da discutere sembra un esercizio più utile alla retorica politica che non alla amministrazione. Per carità, nessuno vuole togliere il microfono e l’amplificazione ai 32 consiglieri comunali maceratesi, ma è anche utile ricordarsi – specie in tempi difficili come gli attuali – che anche una semplice seduta di Consiglio comunale ha un costo che grava sui cittadini maceratesi, più o meno siamo sui 3/4mila euro a seduta, calcolando il pur magro (58euro lordi) gettone di presenza dei consiglieri, il costo del personale, luce, aria condizionata, cancelleria, dirette televisive.

Ecco cosa c’è all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale: interrogazione presentata dal consigliere David Miliozzi di Macerata Insieme sulla mancata assegnazione delle risorse a valere sul Pnrr al teatro Lauro Rossi, interpellanza presentata dal consigliere Alberto Cicarè di Strada Comune – Potere al popolo in merito al ponte sul fiume Chienti nel territorio di Sforzacosta, interrogazione presentata dal consigliere Narciso Ricotta del Partito Democratico sul Macerata Opera Festival 2022, interrogazione presentata dal consigliere Ricotta del Partito Democratico su su area verde quartiere Vergini, interrogazione presentata dalla consigliera Ninfa Contigiani del Partito democratico in merito a situazione del Cemaco, ordine del giorno presentato dal consigliere David Miliozzi di Macerata Insieme in merito a cittadinanza onoraria alla campionessa maceratese Camila Giorgi, ordine del giorno presentato dal consigliere Maurizio Del Gobbo e da altri consiglieri del Partito Democratico in merito alla pace in Ucraina, ordine del giorno presentato dal consigliere Gel Gobbo e da altri consiglieri del Partito Democratico riguardante un parcheggio in prossimità della stazione ferroviaria, ordine del giorno presentato dai consiglieri Sabrina De Padova, Alessandro Bini e Cristina Cingolani in merito a io posso entrare”, aree destinate agli animali domestici in ospedale e alla pet therapy.

