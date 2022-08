«Mof, Sferisterio mai così vuoto

e la Notte dell’opera è mancata»

MACERATA - La critica del consigliere di opposizione David Miliozzi sulla stagione dello Sferisterio: «Visto quanto accaduto per Sibillini e dintorni, siamo molto preoccupati dal livello dei nostri amministratori»

29 Agosto 2022

«Quest’ anno la giunta ha annullato la Notte dell’opera. Gli assessori competenti si diano una svegliata e comincino a lavorare per la prossima stagione, perché abbiamo sentito la mancanza di questo evento che portava molta gente in città». Sono le parole del consigliere d’opposizione David Miliozzi che mette nel mirino la gestione dello Sferisterio, del Mof e di tutti gli eventi collaterali.

«La Notte dell’opera si può fare – continua Miliozzi – anche se non è nelle corde del direttore artistico. Lo possono gestire gli assessori competenti, basta un po’ di sinergia. Certo, visto quanto accaduto per Sibillini e dintorni, siamo molto preoccupati dal livello dei nostri amministratori. Non sono neanche riusciti ad accogliere degnamente le auto d’epoca in piazza. Per quanto riguarda il Mof anche noi abbiamo assistito a molti spettacoli e purtroppo dobbiamo ammettere di non aver mai visto lo Sferisterio così vuoto. Il direttore Pinamonti ha fatto una scommessa culturale che probabilmente ha bisogno di più tempo, ma la giunta poteva e doveva fare meno errori: la pesante litigiosità dei partiti sulle nomine del cda e dei ruoli apicali, una comunicazione pessima, il calendario degli spettacoli che ha creato problemi alle strutture ricettive. Ormai il Mof è finito, presto vedremo i bilanci, le dichiarazioni sulla vendita dei biglietti stona rispetto alla realtà (molti concerti sono stati spostati dallo Sferisterio al Lauro Rossi e molti biglietti sono stati svenduti) – conclude Miliozzi – aspettiamo di vedere in dettaglio i numeri, ma intanto cominciamo a lavorare e prepariamoci per la prossima stagione (il sovrintendente viene confermato o dobbiamo aspettare i soliti giochini politici?), confrontandoci di più con la comunità, perché lo Sferisterio appartiene prima di tutto a noi maceratesi».

