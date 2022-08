Artemigrante, la virata del centrodestra:

promosso a grande evento

e contributo del Comune

MACERATA - Alla manifestazione saranno destinati 10mila euro. «Il festival ha avuto una ricaduta in termini di partecipazione di pubblico significativa e conseguente beneficio sul tessuto commerciale della città»

di Luca Patrassi

Stanziati diecimila euro dal comune di Macerata per l’edizione 2022 di Artemigrante, festival internazionale dei circo che si svolgerà dall’8 all’11 settembre prossimi. Lo rende noto la delibera, appena pubblicata all’albo pretorio, che peraltro indica anche come sia mutata radicalmente l’opinione del centrodestra rispetto a questo appuntamento, sostenuto negli anni passati dall’amministrazione Carancini e al centro delle polemiche del centrodestra, allora di opposizione.

Non solo cambio di opinione, ma promozione a grande evento, come è testualmente scritto nella delibera in cui si parla di «un evento da anni dedicato a promuovere la diffusione di una cultura teatrale non convenzionale, e anche attraverso l’organizzazione di attività, residence e performance con alcuni dei nomi più importanti del panorama teatrale internazionale (tra i tanti, Rena Mirecka, Rita Pelusio, Leo Bassi, Compagnia Teatrale El Grito), producendo spettacoli, e soprattutto collaborando con quelle realtà, teatri, spazi non convenzionali, circoli culturali, e movimenti artistici innovativi; il festival ha mantenuto sia lo standard qualitativo che una programmazione all’altezza delle edizioni precedenti con una ricaduta in termini di partecipazione di pubblico significativa e conseguente beneficio sul tessuto commerciale della città» e dunque “Artemigrante” «si qualifica tra “Grandi Eventi” di spettacolo dal vivo» capace di intrattenere non solo i maceratesi ma in grado di «catturare l’interesse di nuovo pubblico e di attrarre fasce trasversali di turismo, promuovendo così il territorio e facendosi collante tra tradizioni circensi e linguaggi moderni legati all’arte del teatro di strada».

Sempre all’albo pretorio poi compare un atto ulteriore per la liquidazione di spese legate alle manifestazioni per Macerata Città, anche in questo caso sono dettagliate spese per 15mila euro per ospitalità e per concerti di artisti – è scritto in delibera – di «sicuro rilievo nazionale».

