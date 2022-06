Service del Rotary Tolentino

a favore dei cittadini ucraini

ospitati a Treia

IL PROGETTO seguito dalla Pro loco, presieduto da Francesco Pucciarelli, è stato illustrato dal presidente Ovidio Ciarpella, alla presenza del sindaco Franco Capponi

15 Giugno 2022 - Ore 14:15 - caricamento letture

Il Rotary Tolentino in aiuto agli amici ucraini. Ancora un service dopo quelli a favore della famiglia ucraina ospitata nei locali, in piazza Guglielmo Marconi, sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Tolentino, e delle mamme e bambini ucraini che ora vivono in alcuni spazi della Croce bianca di San Severino. Questa volta a favore degli amici ucraini che sono ospiti a Treia. Il progetto seguito dalla Pro loco di Treia, presieduto da Francesco Pucciarelli, è stato illustrato qualche sera fa al Casolare dei segreti di Treia dal presidente del Rotary Tolentino, Ovidio Ciarpella, alla presenza del sindaco Franco Capponi e agli altri assessori comunali. C’era anche la delegazione argentina di Monte Buey in provincia di Cordova, città con la quale è gemellata Treia.

