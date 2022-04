«Sono un pacifista,

ma non posso chiedere

agli ucraini di arrendersi»

POTENZA PICENA - L'ex ministro Graziano Delrio sarà ospite dell'incontro lunedì 21 all'Antico Uliveto organizzato dal Pd, dal titolo "Stop alla guerra. Più Europa, più pace"

“Stop alla guerra. Più Europa, più pace”. E’ il titolo dell’incontro organizzato nella sala convegni dell’Antico uliveto di Potenza Picena, dal Pd cittadino e dalla Federazione provinciale dem. L’appuntamento è per lunedì alle 21, parteciperanno: l’ex ministro Graziano Delrio, il deputato Mario Morgoni, il consigliere regionale Romano Carancini e il segretario provinciale del Pd Angelo Sciapichetti.

«La Guerra in Ucraina e il disagio tra chi detesta le armi e la guerra ma nello stesso tempo è consapevole che gli aggressori non possono essere lasciati liberi di fare tutto ciò che vogliono, ossia invadere, deportare la popolazione civile, bombardare un intero paese sterminando donne vecchi e bambini – dicono i dem – Delrio cattolico, pacifista non ha votato a favore dell’aumento della spesa per le armi senza dubbio dalla parte del popolo aggredito da Putin, che ha invaso uno Stato sovrano e tenta di imporre con la forza le sue abominevoli ragioni. Però, la corsa ad armarsi di più, come stanno facendo i Paesi Ue, non è la risposta. La scelta bellicista non può sostituire la politica e la diplomazia, che adesso devono lavorare per un immediato cessate il fuoco al fine di costruire un percorso di pace duratura». «Io sono un pacifista – spiega Delrio – ma non posso chiedere a un popolo bombardato di arrendersi. Perciò sostenere la resistenza è giusto. Come legittimo è il diritto a difendersi degli ucraini, che ora avranno più potere negoziale che non se fossero stati invasi e vinti in 24 ore. Resto però convinto, e non è una contraddizione, che la direzione da prendere sia fermare la corsa al riarmo, non stimolarla».

