Sostenere Emergency,

serata di musica alla Filarmonica

MACERATA - Concerto del gruppo musicale QUT! il 22 aprile, incasso devoluto alla missione in corso in Moldavia, dove l'associazione offre assistenza alle migliaia di persone che stanno arrivando in questi giorni in fuga dalla guerra in Ucraina

18 Aprile 2022

Si terrà il 22 aprile alle 21 al teatro della Filarmonica di Macerata un concerto del gruppo musicale QUT! che ha nel proprio repertorio famosi brani di musica italiana ed internazionale.

L’incasso sarà devoluto a Emergency Onlus al fine di contribuire alle finalità dell’associazione e, in particolar modo, alla missione in corso in Moldavia dove Emergency ha inviato il più grande tra i propri ambulatori mobili e scorte di medicinali, per offrire assistenza alle migliaia di persone anziane, donne e bambini che stanno arrivando in questi giorni in fuga dalla guerra in Ucraina.

Grazie all’Ambulatorio mobile, che offrirà assistenza infermieristica, medicina di base e garantirà assistenza psicologica, sarà possibile a medici ed infermieri spostarsi in diversi luoghi, per seguire le necessità che la situazione imprevedibile del conflitto impone. Per la necessaria prenotazione alla serata è sufficiente contattare, via telefono o WhatsApp, il numero 3357282133.

