Tolentino, in 17.738 al voto

Ecco i seggi nelle 19 sezioni

AMMINISTRATIVE - L'elettrice più giovane (Nicole Pensato) compirà gli anni domani, il giorno prima delle elezioni; la più anziana (Rosa Lisi) ha 105 anni

10 Giugno 2022 - Ore 19:32 - caricamento letture

Tolentino al voto, ecco i dati statistici. Nelle 19 sezioni elettorali si recheranno a votare: per i Referendum 14.525 elettori di cui 6.944 maschi e 7.581 femmine; per le elezioni amministrative per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale 17.738 elettori di cui 8.540 maschi e 9.198 femmine. L’elettore più giovane è Kau Muharrem nato il 31-05-2004 mentre l’elettore più anziano è Paolucci Ezio nato il 08-02-1919. Per quanto riguarda le donne, l’elettrice più giovane è Pensato Nicole nata il 11-06-2004 e l’elettrice più anziana è Lisi Rosa nata il 12-10-1917.

Si vota domenica 12 giugno, dalle 7 alle 23. Lo scrutinio per i Referendum inizierà alle 23, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti. Lo scrutinio per le elezioni amministrative invece inizierà dalle 14 di lunedì. L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco avrà luogo domenica 26 giugno.

DOVE SI VOTA – Seggio N. 1 Biblioteca Comunale, Largo Fidi 11 Seggio N. 2 Villaggio Scolastico, Via del Mattatoio 4 Seggio N. 3 Villaggio Scolastico, Via del Mattatoio 2 Seggio N. 4 Scuola Materna “Grandi”, Via Achille Grandi 2 Seggio N. 5 Scuola Materna “Grandi”, Via Achille Grandi 2 Seggio N. 6 Scuola Materna “Grandi”, Via Achille Grandi 4 Seggio N. 7 Scuola Media “Lucatelli”, Viale Giovanni Benadduci 23 Seggio N. 8 Scuola Media “Lucatelli”, Viale Giovanni Benadduci 23 Seggio N. 9 Scuola Media “Lucatelli”, Viale della Repubblica 15 Seggio N. 10 Scuola Materna “G.Rodari”, Via Ugo La Malfa 2 Seggio N. 11 Scuola Materna “G.Rodari”, Via Ugo La Malfa 2 Seggio N. 12 Scuola Materna “G.Rodari”, Via Ugo La Malfa 4 Seggio N. 13 Scuola Media “Lucatelli” Viale Della Repubblica 15 Seggio N. 14 Villaggio Scolastico, Via Albino Caselli 1 Seggio N. 15 Villaggio Scolastico, Via Albino Caselli 1 Seggio N. 16 Scuola Materna “G. Rodari” Via Ugo La Malfa 4 Seggio N. 17 Villaggio Scolastico, Via Del Mattatoio 2 Seggio N. 18 Villaggio Scolastico, Piazza San Giovanni Bosco 11 Seggio N. 19 Villaggio Scolastico, Piazza San Giovanni Bosco 11.

