Il ministro Orlando a Tolentino

per tirare la volata a Massimo D’Este

ELEZIONI - Dopo le tappe di Fabriano, Jesi e Sant’Elpidio a Mare, l'esponente del Pd arriverà in città alle 21

7 Giugno 2022 - Ore 11:08 - caricamento letture

Dopo Roberta Pinotti, Antonio Misiani e il segretario nazionale Enrico Letta, domani mercoledì sarà la volta di Andrea Orlando, che verrà in alcuni comuni marchigiani che andranno al voto domenica, tra cui Tolentino.

Accompagnato dal commissario regionale Alberto Losacco, il ministro del Lavoro alle 14 sarà all’Ariston di Fabriano. Alle 14.45 con la candidata sindaco Daniela Ghergo nella Sala Consiliare del Palazzo del Podestà incontrerà i rappresentanti delle Rsu sindacali e i segretari territoriali di Cgil, Cisl e Uil.

Alle 16 appuntamento al Palazzo dei Convegni di Jesi per un’iniziativa sui temi del lavoro con il candidato sindaco Lorenzo Fiordelmondo. La visita del Ministro si concluderà nel tardo pomeriggio con due iniziative elettorali a Sant’Elpidio a Mare alle 18.30 a sostegno del candidato sindaco Fabiano Alessandrini e alle 21 a Tolentino per sostenere la candidatura di Massimo D’este.

«La presenza di Andrea Orlando – commenta Losacco – rinnova ancora una volta l’impegno di tutto il partito per le Marche. E stavolta lo facciamo con il Ministro del Lavoro proprio per sottolineare l’importanza che il tema occupazionale riveste nella nostra proposta amministrativa in tutti i comuni chiamati al voto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA