Assemblea di Italia al centro,

Paolo Diop coordinatore regionale

«Presenti a Civitanova e Tolentino»

POLITICA - Summit nazionale del partito di Toti, che ha annunciato la sua partecipazione alle prossime amministrative anche nella nostra provincia. Alla guida nelle Marche nominato l'ex FdI maceratese cacciato in polemica con Paolo Renna, mentre al provinciale c'è Rolando Vitali, consigliere comunale ad Appignano. Responsabile del tesseramento Paolo Perini, uno dei titolari di Hab a Macerata e anche lui ex meloniano

Italia al centro pronta a fare il suo ingresso nelle elezioni di Civitanova e Tolentino. E come coordinatore regionale spunta il maceratese Paolo Diop, ex FdI cacciato dal partito. Giovedì scorso si è svolta a Roma la prima Assemblea nazionale organizzativa di Italia al centro alla presenza del presidente Giovanni Toti, del vicepresidente Gaetano Quagliariello, dei senatori Paolo Romani e Massimo Berutti, degli onorevoli Giorgio Silli e Manuela Gagliardi e di tutti i Coordinatori regionali e provinciali di Italia. «Tra i presenti – spiega il partito – anche l’intera squadra del coordinamento regionale delle Marche, che insieme al nazionale ha tracciato la strada e gli obiettivi per le prossime sfide amministrative, che vedono in provincia di Macerata, Civitanova e Tolentino i primi comuni dove “Italia al Centro” sarà presente ed attiva nella competizione elettorale».

Tanti i temi all’ordine del giorno dell’Assemblea romana a partire dall’analisi della situazione politica attuale per poi passare alla campagna di tesseramento e 2×1000, nonché al punto sulle elezioni amministrative 2022 e sulle politiche 2023. La squadra marchigiana è guidata dal coordinatore regionale Paolo Diop, già responsabile immigrazione di FdI poi cacciato nel 2021 dal partito a Macerata in seguito ad un’accesa polemica con l’assessore Paolo Renna. I vicecoordinatori regionali sono Laura Balestra, ex consigliere comunale di Ascoli Piceno nonché attuale segretario provinciale ad Ascoli, e Giulia Marchionni, consigliere comunale di Pesaro e attuale segretario provinciale a Pesaro. Ad affiancarli anche Rolando Vitali, consigliere di maggioranza ad Appignano e nominato segretario provinciale di Italia al Centro a Macerata; Paolo Perini, uno dei titolari di Hab a Macerata anche lui ex FdI maceratese responsabile del tesseramento; Pierluca Milletti, segretario provinciale di Ancona.

