Campus scolastico, Sclavi:

«Il Consiglio non è un regno

e le istituzioni vanno rispettate»

TOLENTINO - Il candidato sindaco del terzo polo commenta quanto avvenuto ieri sera nell'assise cittadina

28 Aprile 2022 - Ore 11:45 - caricamento letture

«È inaccettabile usare il proprio ruolo di amministratori per fare propaganda elettore dall’aula consiliare». Il candidato sindaco del terzo polo Mauro Sclavi definisce come «l’ennesima mortificazione delle istituzioni da parte di Pezzanesi e Luconi» quanto avvenuto ieri sera in consiglio comunale a Tolentino (leggi l’articolo). «Con il solito modus operandi borioso e astioso attraverso un video pubblicato sui social il sindaco ha accusato le minoranze di aver impedito l’approvazione di alcune delibere – sottolinea Sclavi – . Precisiamo innanzitutto che è la maggioranza a dover garantire il numero legale della seduta in aula, la consigliera Prioretti era essente per malattia, ma i conti non tornano. Chi altro era assente tra i membri della loro squadra? Per quale motivo?

Precisiamo che per quanto riguarda la nostra coalizione era assente solo Diego Aloisi, assente giustificato per motivi di lavoro fuori regione con regolare comunicazione – ricorda il candidato sindaco -. Il presidente del Consiglio Scorcella, a cui spetta di avere contezza della seduta e del numero di consiglieri presenti, avrebbe dovuto trovare il modo di interloquire con tutti affinché le delibere fossero approvate, in ogni caso è dovere preciso della maggioranza che calendarizza i lavori, garantire il numero legale a maggior ragione a fronte di punti che il sindaco dice essere stati fondamentali. Il Consiglio Comunale non può essere gestito come un regno, le istituzioni democratiche vanno rispettate – ribadisce il candidato della coalizione composta Tolentino Civica e Solidale, Tolentino Popolare e Riformisti Tolentino –. Tutto ciò è segno evidente quindi dello smarrimento amministrativo di questa amministrazione e del solito modo di fare politica di Luconi e Pezzanesi: la colpa non è mai nostra ma sempre di altri. Per il resto stendiamo un velo pietoso, non vogliamo assolutamente replicare ad accuse insensate e pretestuose al mero fine di fare propaganda spicciola. La politica torni ad essere una cosa seria per il bene dei cittadini».

© RIPRODUZIONE RISERVATA