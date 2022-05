Giuseppe Conte in piazza XX Settembre,

il primo big è per Silvia Squadroni

ELEZIONI CIVITANOVA - Il presidente del M5S sarà in città domani alle 16 per sostenere la candidata sindaca e tutti i pentastellati in corsa per il voto del 12 giugno. A fare gli onori di casa anche Stefano Mei e Mirella Emiliozzi

Il primo big di questa campagna elettorale arriva per Silvia Squadroni. Il presidente del Movimento 5 Stelle ed ex premier Giuseppe Conte sarà a Civitanova domani alle 16 in piazza XX Settembre. Conte incontrerà i cittadini insieme alla candidata sindaca della coalizione che vede ai nastri di partenza quattro liste: SiaAmo Civitanova, il M5S, RiformiAmo Civitanova e Fare Civitanova. Con loro anche la deputata Mirella Emiliozzi, il consigliere comunale uscente Stefano Mei e tutti i candidati consiglieri del Movimento 5 Stelle.

Conte è il primo leader di uno dei maggiori partiti che arriva a Civitanova in vista del voto del 12 giugno. Lo aveva già annunciato lo stesso Mei quando, in occasione della scadenza delle presentazione delle liste, era andato a Roma a consegnare a Conte la rosa dei 22 canditati pentastellati civitanovesi.

