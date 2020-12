COVID - A comunicarlo il Comune, i contagiati sono tutti asintomatici, solo due di loro presentano un lieve stato febbrile: «Tutti gli ospiti positivi sono stati isolati in una zona appositamente allestita e curati dal personale interno coadiuvato dal nucleo Usca del Distretto sanitario»

Dodici ospiti sui novanta dell’Asp “Vincenzo Porcelli” di Tolentino e tre operatori di una cooperativa che opera all’interno sono risultati positivi al coronavirus. Ad annunciarlo in una nota il Comune dopo aver ricevuto i risultati dei controlli periodici all’interno della struttura, confermati dagli esami molecolari praticati subito dopo i tamponi rapidi. «Lo screening ha riguardato tutti gli ospiti presenti – si legge nella nota -. Va precisato che le dodici persone risultate positive sono tutte asintomatiche, solo due di loro presentano un lieve stato febbrile». Prosegue l’Ente: «Immediatamente, avvertito il sindaco Pezzanesi, il presidente Sbaraglia e il direttore Ricci, informati i familiari degli ospiti, hanno attivato tutte le procedure atte a contenere il contagio. Tutte le persone risultate positive sono state isolate in una zona appositamente allestita, evitando ulteriori contatti con gli altri ospiti e seguiti e curati dal personale interno coadiuvato dal nucleo Usca del Distretto sanitario. Sono state anche interrotte tutte le attività rivolte ai semi residenti e che passano solo parte della giornata o consumano i pasti nella casa di riposo».

«Purtroppo – ha dichiarato il presidente Giorgio Sbaraglia – malgrado tutte le nostre attenzioni, il covid è riuscito a entrare anche nella nostra struttura. Alziamo ulteriormente il nostro livello di guardia per contenere i contagi e i disagi. Ora vogliamo tornare quanto prima alla situazione dei giorni precedenti con la nostra residenza per anziani covid free». Il direttore Simone Ricci ha precisato che tutti gli operatori «hanno lavorato e lavorano con la massima attenzione. Purtroppo non è bastato ad evitare il contagio. Siamo intervenuti in maniera repentina, adottando tutte le profilassi necessarie per isolare gli ospiti risultati contagiati in una zona appositamente attrezzata della nostra struttura, a cui accede solo il personale sanitario. Dispiace molto aver preso atto di questa situazione proprio mentre si sta avviando la campagna vaccinale. Sembra quasi un beffa. Quando eravamo vicini al traguardo purtroppo è arrivato il contagio». «Malgrado le nostre continue precauzioni – afferma il sindaco Giuseppe Pezzanesi – il covid colpisce i nostri ospiti della residenza per anziani. Possiamo ipotizzare che qualcosa possa essere avvenuto attraverso servizi che riceviamo dall’esterno. Per tutti questi mesi abbiamo lavorato per scongiurare possibili situazioni di contagio ma purtroppo non è bastato. E’ questa la dimostrazione di un virus in continua evoluzione, capace di colpire anche se si presta la massima attenzione». Alle 13 di oggi, secondo quanto comunicato dalla Regione Marche, i dati ufficiali relativi alla città di Tolentino parlano di 98 positivi e 47 persone che sono in isolamento domiciliare.