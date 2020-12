IL BOLLETTINO del Servizio Sanità - Lutti nell'Anconetano, nel Pesarese e nell'Ascolano

Otto vittime nelle Marche risultate positive al Covid, tutte avevano patologie pregresse. E’ quanto riporta l’ultimo bollettino di giornata del Servizio Sanità della Regione. Si tratta di una 92enne di Senigallia, di un 89enne di Arcevia e di un 68enne di Filottrano, di un 91enne di Ascoli, di un 73enne e di una 85enne di Pesaro, di un 91enne di Colli al Metauro e di una 94enne di Mondolfo. Per il terzo giorno consecutivo non si registrano decessi di persone positive al covid nel Maceratese. Dall’inizio della pandemia, i morti sono 1535: 653 in provincia di Pesaro Urbino, 357 nell’Anconetano, 262 in provincia di Macerata, 118 nel Fermano, 131 in provincia di Ascoli e 14 fuori regione. L’età media dei deceduti è di 81 anni, il 95,5 % delle vittime aveva patologie pregresse.