Covid, morta 61enne di Recanati

A Civitanova deceduta 85enne

IL BOLLETTINO DEL SERVIZIO SANITA' - Sono due le persone scomparse in provincia, otto nelle Marche. Nella città leopardiana si è spenta Angela Tridenti, che a lungo ha lottato contro una grave malattia. In discesa i ricoverati, al Covid Center sono 49, alla ex palazzina di Malattie infettive di Macerata sono 37

