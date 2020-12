COVID - I dati della quarta giornata di screening, a Macerata 1.550 test e 18 contagi riscontrati

Sono 9.635 i tamponi effettuati nella quarta giornata di screening di massa organizzato dalla Regione, 56 i positivi. Questi i dati di oggi per ogni capoluogo di provincia: Av1 Pesaro, 2.975 tamponi e 14 positivi; Av2 Ancona, 2.076 tamponi e 18 positivi; Av3 Macerata, 1.550 tamponi e 18 positivi; Av4 Fermo, 1.51o tamponi e 1 positivo; Av5 Ascoli, 1524 tamponi e 5 positivi.

Il Maceratese, dai dati odierni, risulta essere quello con la percentuale più alta nel rapporto positivi/test: oltre 11 contagi riscontrati ogni 1.000. Segue Ancona con 8/1000, Pesaro 4/1000, 3/100o Ascoli, sotto lo zero Fermo. In totale fino ad oggi nei cinque capoluoghi sono stati effettuati 34.684 test, con 182 positivi riscontrati. Per la sola Macerata il conto complessivo parla di 4.555 tamponi e 38 positivi. A Macerata lo screening si sta svolgendo al Centro fiere di Villa Potenza. Oggi sopralluogo di Nadia Storti, direttrice Asur Marche, Daniela Corsi che proprio da oggi prende le redini dell’Area Vasta 3 come direttrice generale, il presidente della Provincia Antonio Pettinari e diversi esponenti dell’amministrazione comunale.

