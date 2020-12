IL BOLLETTINO del Servizio Sanità - Lutti nel Fermano, nell'Anconetano e nel Pesarese

Cinque vittime nelle Marche risultate positive al Covid. E’ quanto riporta l’ultimo bollettino di giornata del Servizio Sanità della Regione. Nell’Anconetano è spirata una 95enne senigalliese morta nell’ospedale della sua città. Aveva patologie pregresse come le altre quattro vittime: due donne di Vallefoglia (una 64enne e una 83enne), un 75enne di Mondolfo e una 90enne di Torre San Patrizio. Dall’inizio della pandemia, i morti sono 1527: 649 in provincia di Pesaro Urbino, 354 nell’Anconetano, 262 nel Maceratese, 118 nel Fermano, 130 in provincia di Ascoli e 14 fuori regione. L’età media dei deceduti è di 81 anni, il 95,5 % delle vittime aveva patologie pregresse.