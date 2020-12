COVID - Consiglio regionale posticipato a domani, accesso in aula consentito solo dopo il tampone. L'ex assessore dem della giunta Ceriscioli: «Non riesco a capire come possa averlo contratto perché sono stata sempre attenta e scrupolosa a rispettare tutte le norme»

Positiva la consigliera regionale del Pd Manuela Bora. «La situazione è sotto controllo – specifica l’ex assessore della giunta Ceriscioli che ha due bimbi piccoli – sono asintomatica e sto bene». Ha scoperto di essersi contagiata mercoledì sera, il giorno prima della Vigilia. «Ho subito avvisato tutti – continua la consigliera – anche la segreteria dell’Assemblea legislativa, ma non riesco a capire come possa averlo contratto perché sono stata sempre attenta e scrupolosa a rispettare tutte le norme». E il Consiglio regionale, previsto per oggi infatti, è stato posticipato a domani e sono state attivate tutte le procedure per la prevenzione e il contenimento del contagio. La seduta sarà attivata in forma mista, sia in presenza che in videoconferenza. L’accesso nell’aula di palazzo Leopardi sarà consentito esclusivamente ai consiglieri e ai dipendenti che si sottoporranno in anticipo al tampone. L’ordine del giorno prevede l’esame dei Bilanci di previsione 2021 – 2023 della Regione Marche e dell’Assemblea legislativa, della legge di stabilità 2021 e del Defr (Documento di economia e finanza regionale). In discussione anche la proposta di legge in materia di diritto allo studio.