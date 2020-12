IL BOLLETTINO del Servizio Sanità - In provincia ci sono stati due decessi, sono un uomo di 84 anni e una donna di 92, entrambi con patologie pregresse. Dieci in meno i ricoverati, 36 i dimessi nelle Marche

Due morti in provincia di Macerata legati a Covid: si tratta di un uomo di 84 anni di Montecassiano e di una donna di 92 anni di Urbisaglia, entrambi con delle pregresse patologie. A riferirlo è il bollettino del Servizio sanità. Nelle Marche sono 9 i morti. Oltre alle due vittime della nostra provincia, le altre sono di quella di Ancona e di quella di Pesaro. Si tratta di un uomo di 94 anni di Osimo, di un 70enne di Ancona, di un 87enne, sempre di Ancona, di una 93enne di Acqualagna, di un 81enne di Vallefoglia, di una 85enne di San Costanzo, di un 68enne di Sant’Angelo in Vado. Per quanto riguarda i ricoveri, rispetto a ieri sono 10 in meno le persone che si trovano ricoverate negli ospedali delle Marche, 36 i dimessi. Invariato il numero di persone nei reparti intensivi.