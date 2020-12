COVID - Prosegue l'operazione Marche Sicure. Fino ad oggi nella regione sono stati effettuati 45.564 tamponi rapidi

Operazione Marche Sicure, la quinta giornata di screening ha visto 10.880 persone sottoporsi a tampone, con 39 casi di Covid emersi nel corso dei test. A Macerata sono stati fatti 1.912 test con 3 persone positive. Anche oggi i due comuni capoluogo con più tamponi sono stati Pesaro e Urbino con 2.985 test e 15 persone trovate positive al Covid. Domani per le città capoluogo sarà l’ultima giornata di screening gratuiti, ad eccezione di Ancona dove si faranno anche dal 27 al 30 dicembre. «Crescono i numeri dei cittadini che si sottopongono al tampone, un gesto di pochi minuti per il bene della comunità e delle persone che ci circondano. Invitiamo dunque anche domani la popolazione a raggiungere i punti spot per prendere parte allo screening» ha detto l’assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini. A Macerata si svolgono al centro fiere di Villa Potenza. I dati di oggi, oltre quelli di Macerata e di Pesaro e Urbino: ad Ancona 2.451 testati di cui 12 positivi, a Fermo 1.552 test e 4 positivi, ad Ascoli sono stati fatti 1.980 test con 4 persone positive al Covid.

Nel complesso sono stati sinora fatti 45.564 test nelle Marche (di questi 6.467 a Macerata) con 221 persone trovate positive al Covid (di queste 41 in provincia di Macerata).