IL BOLLETTINO DEL SERVIZIO SANITA' - Sono 4 le persone decedute in regione, avevano tutte delle patologie pregresse

Covid, un morto in provincia di Macerata: si tratta di un uomo di 90 anni di Sarnano. Compare nel bollettino del Servizio sanità. È una delle 4 vittime in regione che erano tutte positive al Covid e tutte avevano delle patologie pregresse. In totale sono 1.495 le persone morte dall’inizio della pandemia nelle Marche. Nel 95,5% dei casi avevano delle patologie pregresse. Per quanto riguarda le persone che si trovano in ospedale, da ieri ad oggi sono quattro in meno con 38 persone che sono state dimesse. In terapia intensiva ci sono due persone in meno rispetto a ieri, con un totale di 61 ricoverati nelle Marche. In terapia semi intensiva ci sono tre persone in meno, nel complesso sono 132 i ricoverati.