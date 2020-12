IL BOLLETTINO DEL SERVIZIO SANITA' - Tra le persone decedute anche un 60enne di Ancona che non aveva patologie. Negli ospedali scendono le persone in terapia intensiva, 26 i dimessi

Nove le vittime per il Covid nelle Marche, nessuna in provincia di Macerata (non accadeva dal 3 dicembre scorso). Tra i morti anche un uomo di 60 anni di Ancona che non aveva altre patologie. C’è anche una donna di 100 anni di Urbino. Le vittime, secondo il Bollettino del Servizio sanità delle Marche sono, oltre al 60enne (che era ricoverato a Torrette) e alla centenaria, un uomo di 80 anni e uno di 81 anni di Fano, una donna di 73 anni di Cantiano, un uomo di 93 anni di Monteporzio (tutti con patologie pregresse), una donna di 97 anni di Ancona, senza patologie, una donna di 80 anni di Castel di Lama, e un 79enne di Porto Santi’Elpidio, entrambi con patologie pregresse. Sono 1.437 le vittime in regione dall’inizio della Pandemia, nel 95,5% dei casi si tratta di persone che avevano patologie pregresse. L’età media è di 81 anni. In provincia di Macerata nell’ultimo mese è la seconda volta che non si registrano nuove vittime.

RICOVERI – Sono sette in meno rispetto a ieri le persone ricoverate negli ospedali delle Marche (in totale 545). Ventisei le persone che sono state dimesse. Nei reparti di terapia intensiva ci sono 5 pazienti in meno (78) mentre sono tre in più nei reparti di semi intensiva (134).