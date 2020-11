IL BOLLETTINO DEL SERVIZIO SANITA' - Nel complesso sono 13 le vittime nelle Marche. Nel Maceratese sono scomparsi un 81enne e un 84enne

Due i morti in provincia, nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del Servizio Sanità. Si tratta di un uomo di 81 anni di Civitanova, e di un 84enne di San Severino. Entrambi avevano delle patologie pregresse. Oltre a loro ci sono stati altri undici morti nelle Marche. Nella provincia di Pesaro sono un 75enne di Pesaro, un 84enne di Terre Roveresche, una 93enne di Pergola, un 76enne di Urbino, una 97enne di Mondavio. In provincia di Ancona sono tre: si tratta di un 59enne e di un 77enne di Ancona e di una 96enne, anche lei del capoluogo dorico. In provincia di Ascoli tre le vittime: una 88enne di Spinetoli, un 80enne di Grottammare e un 90enne di Ripatransone. Tutti avevano delle patologie pregresse.