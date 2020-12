Covid, 5 morti in provincia di Macerata

IL BOLLETTINO DEL SERVIZIO SANITA' - Le vittime sono di Corridonia, Morrovalle, San Ginesio, Sarnano e Serrapetrona. Tutti avevano patologie pregresse

Cinque morti nelle Marche a causa del Covid secondo l’ultimo bollettino del Servizio sanità. Si tratta di due donne e tre uomini che hanno tra i 78 e gli 89 anni tutti con delle patologie pregresse. Si tratta di una donna di 88 anni di San Ginesio, la storica fornaia del paese, Maria Raponi, di un uomo di 84 anni di Sarnano (entrambi morti a Macerata), una donna di 87 anni di Corridonia, un uomo di 89 anni di Serrapetrona, un uomo di 78 anni di Morrovalle. A loro, si aggiungono altri due decessi avvenuti in regione: quelli di un uomo di 84 anni di Ancona e di una 94enne di Ascoli. In regione sono 1.476 le vittime dall’inizio della pandemia, in provincia di Macerata sono 255.