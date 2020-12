IL BOLLETTINO del Servizio Sanità - Nelle ultime 24 ore esaminati 3.144 tamponi nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.555 nello screening con percorso Antigenico). "Marche Sicure", i dati di venerdì e sabato: hanno aderito 16.852 persone, 73 i positivi al test rapido

Sono 372 i nuovi casi di Covid nelle Marche. E’ quanto comunica il servizio Sanità delle Regione nel primo bollettino di giornata dopo l’esame nelle ultime 24 ore di 4.621 tamponi: 3.144 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.555 nello screening con percorso Antigenico) e 1.477 nel percorso guariti. L’incidenza dei positivi è dunque al 11,8% (ieri era al 10%), se si considera anche lo screening Antigenico, è al 18,7% (ieri al 17%) se si escludono i 1.555 test rapidi. I nuovi contagi sono stati registrati: 92 in provincia di Macerata, 99 in provincia di Ancona, 88 in provincia di Pesaro-Urbino, 43 in provincia di Fermo, 33 in provincia di Ascoli Piceno e 17 da fuori regione). «Questi casi – spiega la Regione – comprendono soggetti sintomatici (51 casi rilevati), contatti in setting domestico (75 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (122 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (15 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (18 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (5 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (16 casi rilevati), screening percorso sanitario (7 casi rilevati). Per altri 63 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 1555 test e sono stati riscontrati 75 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare)».

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha inoltre comunicato che l’operazione di screening “Marche Sicure” nelle giornate di venerdì 18 e sabato 19 dicembre ha rilevato un’adesione di 16852 persone con 73 casi positivi al test antigenico rapido. «Complessivamente nella città di Ancona sono stati effettuati 3541 test e sono stati rilevati 12 casi positivi, nelle due città di Pesaro e Urbino 4824 persone si sono sottoposte a screening e sono stati riscontrati 48 casi positivi, nella città di Macerata sono stati effettuati 1743 test di cui cinque sono risultati positivi – si legge nella nota -Nella città di Fermo sono stati processati 2534 test di cui quattro con esito positivo. Nella città di Ascoli sono stati effettuati 4210 test di cui quattro sono risultati positivi. In totale la percentuale di positività è pari allo 0,43% mentre la percentuale di adesione sulla popolazione target è del 5,3%. I casi positivi rilevati sono stati sottoposti al tampone molecolare. Si ricorda che lo screening gratuito rivolto a tutti i cittadini prosegue nelle città di Ancona, Ascoli, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino fino al 23 dicembre. Ad Ancona anche dal 27 al 30 dicembre. Sul sito istituzionale della Regione e dei rispettivi Comuni sono presenti tutte le indicazioni e le modalità per partecipare. A seguire saranno coinvolti, in fasi successive, tutti i Comuni delle Marche».