TAMPONI - Il nostro capoluogo resta il fanalino di coda nelle Marche per numero di persone che si sono fatte controllare. Nel complesso oggi 8.598 test rapidi e 34 contagiati individuati in regione

Seconda giornata di screening nelle Marche. Macerata resta il capoluogo dove c’è stato il minor numero di tamponi nelle Marche, lo stesso era stato ieri. Sono state 1.090 le persone che hanno raggiunto il centro fiere di Villa Potenza per fare il controllo gratuito. Tre le persone che sono state trovate positive al Covid all’esito dei test rapidi, secondo il dato fornito in serata dalla Regione. In tutte le Marche sono stati fatti oggi 8.598 test rapidi oggi (circa 350 in più rispetto a ieri).

Il numero più alto di test a Pesaro e Urbino (Area Vasta 1) con 2.261 tamponi (23 i positivi). Nell’Area vasta 2 (Ancona) sono stati effettuati 1.986 test con sei positivi trovati. Nell’Area vasta 4 (Fermo) sono stati fatti 1.384 controlli e nessun positivo. Ad Ascoli infine (Area vasta 5), i test sono stati 1.877 (due i positivi). Tirando le somme i controlli hanno portato a individuare oggi 34 persone positive.

Ieri erano stati fatti 8.254 tamponi e 39 le persone che sono state trovate positive. A Macerata erano state 653 le persone che si erano sottoposte al test, che era il dato più basso delle Marche dove anche ieri l’Area vasta 1 è stata quella con il maggior numero di persone che si sono fatte il controllo: 2.563 tamponi.