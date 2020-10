SI TRATTA di Rosa Di Perno, viveva a Civitanova. Con lei sono quattro le persone decedute nelle Marche nelle ultime 24 ore

Quattro morti nelle Marche nelle ultime 24 ore per il Coronavirus. Tra questi c’è una donna di 88 anni, Rosa Di Perno, che abitava a Civitanova ma era di San Giorgio a Cremano. Era ricoverata all’ospedale cittadino. In provincia l’ultima vittima, secondo quanto riferito dal Servizio Sanità, c’era stata il 3 settembre quando a spegnersi era stata una donna di 93 anni di Potenza Picena. Prima di lei non c’erano state altre vittime causate dal Covid dal 15 di giugno. La 88enne scomparsa nelle ultime 24 ore aveva delle patologie pregresse, indica il Servizio sanità, così come le altre tre persone morte. Due vittime erano ricoverate all’Inrca di Ancona: si tratta di una donna di 97 anni residente a Falconara Marittima e di una 87enne residente a Camerano. La quarta vittima è un uomo di 90 anni di Fano che era ricoverato all’ospedale Marche Nord di Pesaro. Con loro salgono a 1.013 le vittime nelle Marche (166 nel Maceratese): nel 94,9% dei casi avevano patologie pregresse, l’età media è di 81 anni.