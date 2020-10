Covid, muore una 91enne

REGIONE - All'ospedale di Fermo si è spenta una anziana di Lapedona

Donna di 91 anni morta per il Covid. Nelle ultime 24 ore c’è un’altra vittima nelle Marche. Si tratta di una anziana di Lapedona, che era ricoverata all’ospedale di Fermo. La 91enne aveva delle patologie pregresse, così come le avevano il 94,9% delle vittime del Coronavirus in regione. Sono 1001 i morti nelle Marche, con una età media di 80,5 anni. Dopo settimane senza che vi fossero vittime, negli ultimi giorni sono stati diversi i morti in regione, persone che avevano patologie pregresse.