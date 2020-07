IL DATO - Da più di due settimane non vengono registrati decessi per il Coronavirus

Sedicesimo giorno senza morti nelle Marche per il Coronavirus, il Gores intanto ha aggiornato il dato sulle persone che sono decedute dall’inizio della pandemia: sono 4 in meno, per errore erano stati inseriti tra i morti che avevano contratto il Coronavirus. In regione scendono a 987. Di questi 164 sono in provincia di Macerata. Nel complesso sono morte persone che hanno una età media di 805, anni e che nel 94,9 percento dei casi avevano della patologie pregresse. Dal 15 giugno non si sono più registrati morti legate al Coronavirus in regione.