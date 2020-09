SI TRATTA di una 93enne. Era ricoverata all'ospedale di Torrette. Dal 15 agosto era risultata positiva al Coronavirus

Muore una donna di 93 anni di Potenza Picena, era positiva al Covid. Dal 15 giugno nelle Marche non si registravano più decessi legati al Coronavirus. Oggi il Gores ha comunicato il decesso della donna. L’anziana che era ricoverata all’ospedale di Torrette, ad Ancona, era positiva dal giorno di Ferragosto. Il suo caso era stato accertato dal programma di screening percorso sanitario. Con lei sono 988 i morti nelle Marche per il Covid, 165 in provincia di Macerata. Da ottanta giorni non si registravano decessi per Covid nella nostra regione.



