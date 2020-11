IL BOLLETTINO DEL SERVIZIO SANITA' - Sei in tutto i decessi nelle Marche, tra questi una 83enne e un 89enne del Maceratese con patologie pregresse

Altri due morti in provincia di Macerata a causa del Covid: si tratta di una donna di 83 anni di Montelupone, che era ricoverata in ospedale a Macerata, e di un uomo di 89 anni di Civitanova che si è spento nella residenza Valdaso di Campofilone. Entrambi avevano delle pregresse patologie. Con loro salgono a 176 le vittime nel Maceratese. Sono invece 1.083 nelle Marche dove, nelle ultime 24 ore, sono morte, secondo il bollettino del Servizio sanità, altre 4 persone: tra loro una donna di 85 anni di Porto Sant’Elpidio, un 70enne di Roccafluvione, un 90enne di Pesaro e un 68enne di Fabriano. Erano tutte persone con delle pregresse patologie. Oggi nelle Marche sono 22 in meno i ricoverati nei reparti di semi intensiva, e una persona in meno in quelli di terapia intensiva. Nel complesso sono dieci in più i ricoverati negli ospedali marchigiani.