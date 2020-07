Covid, un mese senza decessi

IL BOLLETTINO del Gores - Dai dati ufficiali emerge che sono 30 giorni con oggi senza morti per coronavirus nelle Marche

Nessun morto per Covid nelle Marche e con oggi, stando alle comunicazioni ufficiali, è un mese esatto che non si verificano decessi. E’ quanto si apprende dall’ultimo bollettino di giornata del Gores. Dall’inizio dell’emergenza dunque sono state 987 le morti per coronavirus nella nostra regione: 523 nel Pesarese, 214 nell’Anconetano, 164 nel Maceratese, 65 nel Fermano e 13 nell’Ascolano. L’età media è di poco superiore agli 80 anni e quasi il 95% aveva patologie pregresse. Nel conteggio ufficiale, però, non è mai comparsa Iolanda Staffolani, 86 anni di Recanati. Era un ospite della casa di riposo della città leopardiana e aveva scoperto di essere positiva a maggio, è morta venerdì scorsa all’ospedale di Macerata.