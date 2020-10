IL GOVERNATORE domani incontrerà i vertici della sanità per fare il punto dellaa situazione. C'è un altro decesso: si tratta di una donna di 84 anni di Acquaviva Picena

Vertice sull’evoluzione della pandemia domani in Regione. Il presidente Francesco Acquaroli incontrerà domani, alle 11 a Palazzo Raffaello, i vertici della sanità marchigiana per fare il punto della situazione. «La salvaguardia della salute e la sicurezza sanitaria sono le nostre priorità che vanno costruite assieme ai cittadini. Per questo invito tutti a mantenere un atteggiamento di consapevolezza e grande prudenza in modo da affrontare i prossimi mesi nel rispetto responsabile delle misure di prevenzione – ha detto Acquaroli – Ogni soluzione che possiamo individuare, per contenere la diffusione del virus, presuppone comportamenti adeguati da parte di ciascuno di noi. La prima sicurezza da adottare è l’uso corretto e costante delle mascherine, insieme all’osservanza delle regole di distanziamento sociale». Alla riunione parteciperanno la dirigente del servizio Sanità Lucia Di Furia, il direttore Asur Marche Nadia Storti, i direttori generali delle aziende ospedaliere Ospedali riuniti di Ancona, Michele Caporossi, e Marche Nord Maria Capalbo, dell’Inrca Gianni Genga. Al presidente verranno presentati i dati aggiornati sull’andamento della curva epidemiologica per conoscere in maniera dettagliata la situazione relativa all’emergenza Covid e la sua evoluzione a livello regionale.

Intanto oggi, in regione si è registrata un’altra vittima. Si tratta di una donna di 84 anni di Acquaviva Picena è morta a causa del Covid. L’anziana era ricoverata all’ospedale Murri di Fermo. A comunicarlo il Gores, con lei sono 991 le vittime nelle Marche che sono risultate positive al Coronavirus. La morte della 84enne arriva dopo quella della ristoratrice Rosa Fedeli, 86 anni, di Roccafluvione, scomparsa il 23 settembre. Prima c’era stata una donna di 92 anni di Sant’Elpidio a Mare, scomparsa lo scorso 10 settembre. In regione, nl 94,9 % dei casi le vittime avevano patologie pregresse mentre l’età media degli scomparsi è di 80,5 anni. Nel Piceno sono state 15 le vittime, ed è in questi giorni la provincia più colpita dai casi di Coronavirus. Tanto che il sindaco Marco Fioravanti ha disposto un’ordinanza che prevede l’utilizzo della mascherina nelle aree pubbliche o aperte al pubblico. Sono invece 165 i morti in provincia di Macerata dove, il 3 settembre era morta una donna di 93 anni di Potenza Picena.