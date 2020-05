FASE 2 - Il governatore Luca Ceriscioli ha firmato gli atti che consentono da domani la ripresa di alcune attività. Si può anche andare a cercare funghi, ma niente pic nic e barbecue

Ok alle attività di tolettatura, sì alla possibilità di andare in due in moto purchè si sia conviventi e si possono raccogliere funghi o asparagi ma mantenendo la distanza di un metro: questi alcuni provvedimenti contenuti in due decreti della Regione (il 144 e il 145) che sono stati firmati nel tardo pomeriggio di oggi dal presidente Luca Ceriscioli e le cui disposizioni sono al valore da domani (5 maggio). La Regione ha così disposto che l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia è consentita, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza, nella modalità “consegna animale toelettatura-ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale. E proprio oggi i titolari di questo tipo di attività chiedevano che ci fosse la riapertura.

Altro punto dei decreti le imprese artigiane. Sono consentite: l’attività di tutte le imprese artigiane iscritte all’albo, che lavorano in modalità non aperta al pubblico. L’attività è consentita per le imprese che non si avvalgono di dipendenti ma nelle quali il lavoro viene svolto esclusivamente dal titolare, dai collaboratori familiari o soci partecipanti al lavoro. «L’attività deve essere svolta con la presenza all’interno del laboratorio di una sola persona (titolare, collaboratore familiare, o socio partecipante) – dice il decreto della Regione –. La presenza di più di una persona è consentita solo nel caso di convivente. Inoltre è ammessa l’attività previa sanificazione dei locali e, nel caso in cui nello stesso laboratorio l’attività sia svolta da più persone si dovrà rispettare il distanziamento sociale dei posti di lavoro e si dovrà fare uso delle mascherine e dei guanti. La sanificazione dovrà avvenire con cadenza giornaliera. La consegna delle forniture e la consegna dei prodotti dovrà avvenire, previo appuntamento, assicurandosi che il tempo di permanenza sia quello strettamente necessario alla consegna della merce e dei documenti di trasporto. Inoltre sono consentiti: gli spostamenti con motocicli, all’interno del territorio regionale, con due persone a bordo, purché conviventi. Sì alla raccolta di funghi e di asparagi selvatici, nel rispetto dell’obbligo di distanziamento di un metro tra le persone. Ok anche per la manutenzione dei camper. «E’ esclusa invece ogni attività ludico ricreativa tra cui, a titolo esemplificativo picnic, barbecue».

I DECRETI – Il presidente della giunta regionale ha firmato oggi i decreti n. 144 e 145, con i quali a far data dal 5 maggio 2020, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza relative alla limitazione del contagio da COVID-19, si consente:

