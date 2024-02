(Clicca qui per ascoltare tutte le puntate)

Il monumento a Giuseppe Garibaldi che siamo abituati a vedere di fianco a palazzo Conti, sulla destra uscendo da corso Cavour non è sempre stato lì. Ad aprile del 1931 si trovava ancora al centro della piazza a lui dedicata quando il governo della città decise il trasferimento. Il motivo? Semplice: «Per le aumentate esigenze del traffico, è necessario liberare le strade e così anche il monumento dovrà subire le conseguenze dei nuovi tempi; però esso sarà degnamente sistemato. La visuale del traffico sarà completa». E’ quello che racconta un episodio della puntata di oggi di Maceratando, il podcast domenicale curato da Roberto Cherubini.

Si parla anche degli appassionati di ciclismo in festa per l’arrivo del Giro d’Italia a Macerata dopo anni di assenza a maggio del 1931. Il traguardo di arrivo era posto nei pressi del Tiro a segno. Ad attendere i valorosi corridori un pubblico definito enorme dalle cronache dell’epoca, che li ha vivamente acclamati. Infine viene raccontato il censimento dei fabbricati e la scelta di dare nuovi nomi ad alcune vie cittadine.

Il podcast si basa su un’opera monumentale del compianto Franco Torresi e cioè i volumi “La città sul palcoscenico” che raccontano la città negli anni dal 1884 al 1944. Franco Torresi è stato un ricercatore ed uno storico minuzioso che in tantissimi anni di lavoro ci ha regalato anche quest’opera che rappresenta un patrimonio enorme per Macerata.