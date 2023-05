Il teatro deserto per colpa del curato

(Clicca qui per ascoltare in podcast)

Quando finalmente a Macerata è arrivata una buona compagnia teatrale, il curato ha minacciato di non dare l’assoluzione a chi fosse andato agli spettacoli sotto il periodo di Quaresima. E’ accaduto nel 1890 a Macerata. Lo racconta la puntata di oggi di Maceratando curato da Roberto Cherubini. Questa settimana si parla anche anche del restauro del Palazzo della Prefettura e del numero complessivo degli iscritti ai corsi di Giurisprudenza, di Notaio e di Procuratore che nel 1890 ha raggiunto la bella cifra di 126.

Il podcast si basa su un’opera monumentale del compianto Franco Torresi e cioè i volumi “La città sul palcoscenico” che raccontano la città negli anni dal 1884 al 1944. Franco Torresi è stato un ricercatore ed uno storico minuzioso che in tantissimi anni di lavoro ci ha regalato anche quest’opera che rappresenta un patrimonio enorme per Macerata.

