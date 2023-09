(Clicca qui per ascoltare tutte le puntate)

E’ il 1911 ed è in corso a Tripoli la guerra italo turca. Tra i combattenti c’è un maceratese che scrive una lettera a casa. «Caro fratello adesso ti racconterò la nostra vita che stiamo facendo a cominciare dal giorno 26 novembre. Partimmo alle ore 4 del mattino e tutto il giorno camminammo fino alle sette della sera per fare l’avanzata e avemmo un giorno di combattimento. Adesso ci troviamo alle trincee e continua il fuoco notte e giorno e sopra a noi fischiano le pallottole come quando nevica: abbiamo la fortuna che i nemici non sanno puntar bene e le fanno tutte alte e poco ci colgono, le nostre perdite sono poche; in tre giorni di combattimento abbiamo avuto una ventina di feriti e quattro o cinque morti fino a quest’ora, e sono appunto le nove del mattino del 28 novembre. Il resto della lettera è contenuto nella puntata di oggi di Maceratando, il podcast a cura di Roberto Cherubini.

In questo episodio si parla anche della solenne cerimonia inaugurale per la scuola De Amicis e della proposta fatta nel 2012 dal giornale “Il cittadino” di un tram elettrico per la città.

Il podcast si basa su un’opera monumentale del compianto Franco Torresi e cioè i volumi “La città sul palcoscenico” che raccontano la città negli anni dal 1884 al 1944. Franco Torresi è stato un ricercatore ed uno storico minuzioso che in tantissimi anni di lavoro ci ha regalato anche quest’opera che rappresenta un patrimonio enorme per Macerata.

