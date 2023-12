(Clicca qui per ascoltare tutte le puntate)

«Via etere giunge a Macerata per la prima volta la voce stentorea di Benito Mussolini». Siamo a marzo del 1924 quando il discorso dell’allora presidente del Consiglio venne diffuso dalla stazione radiotelegrafica di Centocelle. Raggiunse tutta Italia, compresa Macerata dove, nonostante i problemi tecnici, molte frasi di Mussolini furono udite distintamente e procurano applausi e inni patriottici.

Viene raccontato nella puntata di oggi di Maceratando, il podcast domenicale curato da Roberto Cherubini.

Solo qualche settimana prima, tra due ali di folla plaudente, le schiere fasciste della provincia avevano tenuto un comizio elettorale. Poi il 6 aprile ci sono state le elezioni con il trionfo della lista nazionale.

Il podcast si basa su un'opera monumentale del compianto Franco Torresi e cioè i volumi "La città sul palcoscenico" che raccontano la città negli anni dal 1884 al 1944. Franco Torresi è stato un ricercatore ed uno storico minuzioso che in tantissimi anni di lavoro ci ha regalato anche quest'opera che rappresenta un patrimonio enorme per Macerata.