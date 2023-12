(Clicca qui per ascoltare tutte le puntate)

Potreste immaginare che i piccioni maceratesi, i tradizionali “pistacoppi” fossero un’attrattiva della città? Così era negli anni Venti quando Macerata ha conosciuto un vivace fermento di attività con nuove aperture di negozi e l’inaugurazione del Caffè Venanzetti. All’epoca addirittura ci si lamentava che fossero nutriti troppo poco dal Comune e che troppo spesso venissero mangiati dai maceratesi. Lo racconta un episodio di Maceratando, il podcast domenicale curato da Roberto Cherubini.

Si parla anche dell’inaugurazione dei Giardini Diaz e della lettera al sindaco del generale Della Vittoria invitato alla cerimonia ma impossibilitato a partecipare.

Si racconta infine nella puntata di oggi di come squadre di fascisti e nazionalisti attraversarono Macerata nell’agosto del 1923 ma questa volta, come riporta L’Unione il 9 agosto, l’accoglienza dei maceratesi fu differente rispetto ad altri episodi di quel genere. I maceratesi mostrarono infatti “coraggio civile” secondo quanto riportano le cronache di allora.

Il podcast si basa su un’opera monumentale del compianto Franco Torresi e cioè i volumi “La città sul palcoscenico” che raccontano la città negli anni dal 1884 al 1944. Franco Torresi è stato un ricercatore ed uno storico minuzioso che in tantissimi anni di lavoro ci ha regalato anche quest’opera che rappresenta un patrimonio enorme per Macerata. Gli episodi possono essere ascoltati cliccando sugli appositi link in fondo alla pagina o tramite tutte le piattaforme podcast. Se volete ricevere la nuova puntata di Maceratando via Whatsapp aggiungete ai vostri contatti il numero +393683174125 e inviate un messaggio per registrarvi al servizio gratuito.