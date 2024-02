(Clicca qui per ascoltare tutte le puntate)

Ufficiale giudiziario derubato e ucciso con due bastonate in piazzale della Vittoria a Macerata. L’omicidio del 20 maggio 1930 viene raccontato in un episodio della puntata di oggi di Maceratando, il podcast domenicale a cura di Roberto Cherubini.

Il 21 aprile dello stesso anno, invece, erano iniziati i lavori per la costruzione del nuovo Orfanotrofio maschile.

Si parla anche del debutto di “Perché, perché, Marì?” di Mario Affede sul palco del teatro Lauro Rossi di Macerata.

Il podcast si basa su un’opera monumentale del compianto Franco Torresi e cioè i volumi “La città sul palcoscenico” che raccontano la città negli anni dal 1884 al 1944. Franco Torresi è stato un ricercatore ed uno storico minuzioso che in tantissimi anni di lavoro ci ha regalato anche quest’opera che rappresenta un patrimonio enorme per Macerata.