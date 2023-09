(Clicca qui per ascoltare tutte le puntate)

E’ ancora nel vivo la stagione estiva dello Sferisterio che ha visto avvicendarsi prima Musicultura, poi il Macerata Opera Festival, intervallato dai concerti di Sferisterio Live e da spettacoli di vario genere quali il festival del Folklore e la Sibillini e dintorni. Ma c’è stato un tempo, all’inizio del secolo scorso, in cui l’arena di Macerata era teatro di corse ciclopodistiche che richiamavano una notevole folla. A raccontare cosa accadeva è la nuova puntata del podcast domenicale a cura di Roberto Cherubini.

Folla anche per un servizio musicale ai giardini Diaz che indispettì gli esercenti del centro i quali si videro danneggiati dalla scelta della location. Per finire l’episodio racconta anche della festa per la nascita della Pro Cairoli.

Il podcast si basa su un’opera monumentale del compianto Franco Torresi e cioè i volumi “La città sul palcoscenico” che raccontano la città negli anni dal 1884 al 1944. Franco Torresi è stato un ricercatore ed uno storico minuzioso che in tantissimi anni di lavoro ci ha regalato anche quest’opera che rappresenta un patrimonio enorme per Macerata.