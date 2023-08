(Clicca qui per ascoltare tutte le puntate)

«Ieri sera al Borgo San Giuliano, Salvatore Spernanzoni bollettaro e Morbiducci Costantino raccoglitore di capelli, per interesse di mestiere litigarono fortemente». Inizia così la cronaca di un ferimento poi sfociato in omicidio, dopo la morte di uno dei due contendenti, avvenuto nel 1908. A raccontare cosa è accaduto è la puntata di oggi di Maceratando, il podcast domenicale a cura di Roberto Cherubini.

In questo episodio si parla anche della festa in Prefettura durata fino all’alba ed organizzata dal prefetto commendator Ildebrando Merlo per festeggiare le nozze d’argento con sua moglie. Infine si racconta l’arrivo delle truppe a Macerata il 14 settembre del 1908.

Il podcast si basa su un’opera monumentale del compianto Franco Torresi e cioè i volumi “La città sul palcoscenico” che raccontano la città negli anni dal 1884 al 1944. Franco Torresi è stato un ricercatore ed uno storico minuzioso che in tantissimi anni di lavoro ci ha regalato anche quest’opera che rappresenta un patrimonio enorme per Macerata.

Gli episodi possono essere ascoltati cliccando sugli appositi link in fondo alla pagina o tramite tutte le piattaforme podcast. Se volete ricevere la nuova puntata di Maceratando via Whatsapp aggiungete ai vostri contatti il numero +393683174125 e inviate un messaggio per registrarvi al servizio gratuito.