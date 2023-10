(Clicca qui per ascoltare tutte le puntate)

Era il 1915 e i venti di guerra soffiavano forte anche a Macerata. Già a marzo sei maceratesi Lamberto Antolisei, Arturo Ciotti, Mario Mariottini, Ezio Micozzi, Mario Moschini Antinori e Socrate Tomassini avevano convocato un’adunanza per confrontarsi su quanto stava accadendo e sulle conseguenze dell’ingresso in guerra. Poi la guerra iniziò e un episodio che colpì molto Macerata fu quello che vide il signor Bellomo, capo ufficio al telegrafo e sua moglie, accusati di spionaggio politico. La coppia fu riconosciuta innocente dal Tribunale di Ancona tre mesi dopo. Lo racconta l’episodio di oggi di Maceratando, il podcast domenicale curato da Roberto Cherubini. Oggi si parla anche del treno ospedale arrivato alla stazione di Macerata.

Il podcast si basa su un’opera monumentale del compianto Franco Torresi e cioè i volumi “La città sul palcoscenico” che raccontano la città negli anni dal 1884 al 1944. Franco Torresi è stato un ricercatore ed uno storico minuzioso che in tantissimi anni di lavoro ci ha regalato anche quest’opera che rappresenta un patrimonio enorme per Macerata. Gli episodi possono essere ascoltati cliccando sugli appositi link in fondo alla pagina o tramite tutte le piattaforme podcast. Se volete ricevere la nuova puntata di Maceratando via Whatsapp aggiungete ai vostri contatti il numero +393683174125 e inviate un messaggio per registrarvi al servizio gratuito.