MACERATANDO (3a puntata) - Si parlerà anche del Campo Boario nel podcast curato da Roberto Cherubini e basato su “La città sul palcoscenico”, un’opera monumentale del compianto Franco Torresi

Nel 1885 Macerata è alle prese col problema dell’igiene e della pulizia degli orinatoi pubblici. Nello stesso anno in città arriva il telefono. Aristide Fermani ha fatto l’impianto di una linea telefonica nel suo ufficio dell’Agenzia di Città in piazza De Vico alla stazione ferroviaria di Macerata. Per finire il Consiglio comunale approva la realizzazione del Campo Boario come progettato dalla Camera di Commercio.

A raccontare questi avvenimenti clou nella storia dell’epoca è la voce di Roberto Cherubini nella rubrica domenicale di podcast Maceratando giunta alla sua terza puntata. Il podcast si basa su un’opera monumentale del compianto Franco Torresi e cioè i volumi “La città sul palcoscenico” che raccontano la città negli anni dal 1884 al 1944. Franco Torresi è stato un ricercatore ed uno storico minuzioso che in tantissimi anni di lavoro ci ha regalato anche quest’opera che rappresenta un patrimonio enorme per Macerata.

Gli episodi possono essere ascoltati cliccando sugli appositi link in fondo alla pagina o tramite tutte le piattaforme podcast.