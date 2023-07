(Clicca qui per ascoltare tutte le puntate)

Triplice applauso dei sostenitori e concerto delle fanfare per l’elezione a deputato del professor Maffeo Pantaleoni. La morte in giovane età dell’onorevole Alessandro Costa, destinato per anni a sedere nell’opposizione. Sono due dei personaggi politici più significativi dell’Ottocento maceratese i protagonisti di questa puntata di Maceratando, il podcast domenicale curato da Roberto Cherubini e dedicato alle tradizioni e alla storia maceratese.

In questa puntata viene raccontata anche la tragedia dell’11 dicembre 1901 quando Giuseppe Marzetti, falegname di anni 52, addetto al molino Brizio e macchinista al teatro dell’Helvia Recina allo Sferisterio, «era intento ad abbassare una tenda di un finestrone del teatro ed aveva appoggiato una scala alle imposte per salirvi. Non aveva fatto che quattro pioli quando la finestra si apre e il pover’uomo precipita a capofitto sulla piazza trascinandosi nella caduta la scala».



Il podcast si basa su un’opera monumentale del compianto Franco Torresi e cioè i volumi “La città sul palcoscenico” che raccontano la città negli anni dal 1884 al 1944. Franco Torresi è stato un ricercatore ed uno storico minuzioso che in tantissimi anni di lavoro ci ha regalato anche quest’opera che rappresenta un patrimonio enorme per Macerata.

Gli episodi possono essere ascoltati cliccando sugli appositi link in fondo alla pagina o tramite tutte le piattaforme podcast. Se volete ricevere la nuova puntata di Maceratando via Whatsapp aggiungete ai vostri contatti il numero +393683174125 e inviate un messaggio per registrarvi al servizio gratuito.