Il tempio di corso Cavour venne completato nel 1917, anno in cui fu inaugurata la sua facciata. Ad occuparsi di organizzare una cerimonia di inaugurazione sobria ma con tutti gli onori del caso furono gli esecutori testamentari di monsignor Giuseppe Jacoboni che l’aveva voluta come voto. Se ne parla nella puntata di oggi di Maceratando, il podcast domenicale curato da Roberto Cherubini.

In questa puntata si parla anche del razionamento del pane in vigore dal 1 novembre 2017 e il funzionamento della tessera per il suo acquisto. Per finire la Brigata Macerata decorata dal Re per le valorose gesta realizzate in guerra.

Il podcast si basa su un'opera monumentale del compianto Franco Torresi e cioè i volumi "La città sul palcoscenico" che raccontano la città negli anni dal 1884 al 1944. Franco Torresi è stato un ricercatore ed uno storico minuzioso che in tantissimi anni di lavoro ci ha regalato anche quest'opera che rappresenta un patrimonio enorme per Macerata.