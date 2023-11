(Clicca qui per ascoltare tutte le puntate)

Rampa Zara non è al suo posto da sempre come verrebbe da pensare ai tanti maceratesi che da decenni e decenni ne percorrono la salita per entrare dentro le mura. Il progetto fatto nel 1921 dall’ingegner Pignotti nato per snellire l’ingresso in centro che avveniva, scaglionati, solo da via Armaroli, viene ricordato nella puntata di oggi di Maceratando, il podcast domenicale curato da Roberto Cherubini. Nel secondo episodio si parla del primo convegno fascista a Macerata il 10 aprile 1921. «Al grido di Eia! Eia! Eia! Alalà!». A seguire, il 2 maggio dello stesso anno, si svolse il comizio comunista davanti allo Sferisterio.

Il podcast si basa su un'opera monumentale del compianto Franco Torresi e cioè i volumi "La città sul palcoscenico" che raccontano la città negli anni dal 1884 al 1944. Franco Torresi è stato un ricercatore ed uno storico minuzioso che in tantissimi anni di lavoro ci ha regalato anche quest'opera che rappresenta un patrimonio enorme per Macerata.